Баканова (Любимова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Любимова) Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1897

Муж: Бакановъ Дмитрій

Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Бакановъ Федоръ

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Баканова Марья

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1903

Дочь: Мамыкина Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1907

Сын: Бакановъ Николай

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Бакановъ Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1913

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1914

Сын: Бакановъ Василий

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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