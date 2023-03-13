Баканова (Любимова) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1897
Муж: Бакановъ Дмитрій
Рождение ребёнка
10.09.1897
Сын: Бакановъ Федоръ
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Баканова Марья
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій
Рождение ребёнка
11.09.1903
Дочь: Мамыкина Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій
Рождение ребёнка
03.05.1907
Сын: Бакановъ Николай
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій
Рождение ребёнка
13.03.1911
Сын: Бакановъ Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій
Рождение ребёнка
03.01.1913
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій
Рождение ребёнка
28.12.1914
Сын: Бакановъ Василий
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрій