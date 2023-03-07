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Бакановъ Дмитрій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1874

Отец: Бакановъ Дмитрій

Мать: Баканова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1897

Жена: Баканова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Бакановъ Федоръ

Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Баканова Марья

Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1903

Дочь: Мамыкина Анна

Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1907

Сын: Бакановъ Николай

Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Бакановъ Александръ

Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1913

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1914

Сын: Бакановъ Василий

Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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