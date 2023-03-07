Бакановъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения16.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1874
Отец: Бакановъ Дмитрій
Мать: Баканова Анна
Бракосочетание
24.01.1897
Жена: Баканова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
10.09.1897
Сын: Бакановъ Федоръ
Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Баканова Марья
Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
11.09.1903
Дочь: Мамыкина Анна
Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
03.05.1907
Сын: Бакановъ Николай
Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1911
Сын: Бакановъ Александръ
Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1913
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
28.12.1914
Сын: Бакановъ Василий
Мать ребёнка: Баканова Пелагея Иванова