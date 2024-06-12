Георгий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: Фекла Степановна
Бракосочетание
1787
Жена: Наталья Ивановна
1787 О бракосочетавшихся Гремячка 5 6 2 Егор Сергеев нет 20 нет нет 1767 Гремячка Наталья Иванова 18 1769 Гремячка Льва Тимофеева Арестова крестьяне
Упоминание
1787
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда 1787 с.Гремячева помещика Льва Тимофеева 23 крестьянская вдова Фекла Степанова 53 дети ее Егор 19 Василий 11 Домна 15
Бракосочетание
Около 1790
Жена: Евдокия Максимовна
Упоминание
1794
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР 9 вдова Фекла Степанова 53 Егор Сергеев 25 жена его Евдокия Максимовна 21 брат его Василий 18
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гаврила Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
1797 О родившихся Гремячка 5 16 13 Гавриил Егор Сергеев требует уточнение, найти исповедные
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Егоровна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
запись о рождении не найдена
Упоминание
1816
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР Ульян Петров 80 жена его Параскевия Аврамова 82 у них сын Филипп 43 жена его Олена Сергеева 38 у них дени Онисим 8 Павел 2 Егор Сергеев 55 жена его Евдокия Максимова 46 у них дет... Показать все
Упоминание
1829
1829 г. (Ф. 5, о. 47, д. 25) 14. Егор Сергеев вдов 73 зять его Антон Марков 23 жена его Матрона Егорова 23 вдова Агафья Петрова 33 дети ее Андрей 10 Николай 8
Смерть
1829
1829 О умерших Гремячка 5 47 26 Егор Сергеев 73 1756