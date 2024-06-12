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Георгий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: Фекла Степановна

Бракосочетание
1787

Жена: Наталья Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 О бракосочетавшихся Гремячка 5 6 2 Егор Сергеев нет 20 нет нет 1767 Гремячка Наталья Иванова 18 1769 Гремячка Льва Тимофеева Арестова крестьяне
Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда 1787 с.Гремячева помещика Льва Тимофеева 23 крестьянская вдова Фекла Степанова 53 дети ее Егор 19 Василий 11 Домна 15
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Евдокия Максимовна

Упоминание
1794
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР 9 вдова Фекла Степанова 53 Егор Сергеев 25 жена его Евдокия Максимовна 21 брат его Василий 18
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гаврила Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

1797 О родившихся Гремячка 5 16 13 Гавриил Егор Сергеев требует уточнение, найти исповедные
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Егоровна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

запись о рождении не найдена
Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР Ульян Петров 80 жена его Параскевия Аврамова 82 у них сын Филипп 43 жена его Олена Сергеева 38 у них дени Онисим 8 Павел 2 Егор Сергеев 55 жена его Евдокия Максимова 46 у них дет... Показать все
Упоминание
1829
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 г. (Ф. 5, о. 47, д. 25) 14. Егор Сергеев вдов 73 зять его Антон Марков 23 жена его Матрона Егорова 23 вдова Агафья Петрова 33 дети ее Андрей 10 Николай 8
Смерть
1829
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 О умерших Гремячка 5 47 26 Егор Сергеев 73 1756

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