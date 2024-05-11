Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Муж: Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Георгий Сергеевич

запись о рождении не найдена
Смерть
1828
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1828 О умерших Гремячка 5 46 15 Авдотья Максимова 62 Егор Сергеев 1766

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