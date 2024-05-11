Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Муж: Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Георгий Сергеевич
запись о рождении не найдена
Смерть
1828
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1828 О умерших Гремячка 5 46 15 Авдотья Максимова 62 Егор Сергеев 1766