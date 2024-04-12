Меншутина Мавра Павловна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Рождение ребёнка
19.09.1803
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Катерина Еремеевна
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Лукерья Еремеевна
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Некрасова Марья Еремеевна
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Рождение ребёнка
12.02.1807
Дочь: Вихорева Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Рождение ребёнка
23.01.1813
Дочь: Вихорева Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Рождение ребёнка
23.08.1813
Дочь: Марья Еремеевна
Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно