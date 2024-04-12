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Меншутина Мавра Павловна

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1803

Сын: Меншутин Федор Еремеевич

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Катерина Еремеевна

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Лукерья Еремеевна

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Некрасова Марья Еремеевна

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1807

Дочь: Вихорева Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1813

Дочь: Вихорева Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1813

Дочь: Марья Еремеевна

Отец ребёнка: Меншутин Еремей Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Еремей Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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