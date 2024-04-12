Меншутин Федор Еремеевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1803
Рождение ребёнка
1822
Сын: Меншутин Никита Федорович
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Меншутин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Федоровна
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно