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Меншутин Федор Еремеевич

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.09.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1803

Отец: Меншутин Еремей Данилович

Мать: Меншутина Мавра Павловна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меншутин Никита Федорович

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Меншутин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Федоровна

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Меншутин Иван Федорович

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Меншутин Егор Федорович

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Авдотья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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