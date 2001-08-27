Фролова (Толмачева) Апполинария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Толмачева) Апполинария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

27.08.2001

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Толмачев Федор Степанович

Мать: Толмачева Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр

Смерть
27.08.2001
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