Фролова (Толмачева) Апполинария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1935
Дата смерти27.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Александр
Смерть
27.08.2001