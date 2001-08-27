Толмачев Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Федор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1913

Дата смерти

31.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1935

Дочь: Фролова Апполинария Федоровна

Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
05.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Евдокия Яковлевна

Смерть
31.08.1976
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