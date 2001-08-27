Толмачев Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1913
Дата смерти31.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1935
Дочь: Фролова Апполинария Федоровна
Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1976