Чазов Михаил Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазов Михаил Савельевич

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Место рождения

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чазов Савелий

Мать: не указана

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1927

Сын: Чазов Данил Михайлович

Мать ребёнка: Молодушка Молодушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиннова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Первая ЖЕНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чазов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Первая ЖЕНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чазов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Первая ЖЕНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Первая ЖЕНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая ЖЕНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодушка Молодушка

Смерть
Неизвестно
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