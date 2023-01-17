Чазов Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чазов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1927
Мать ребёнка: Молодушка Молодушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиннова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Первая ЖЕНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Первая ЖЕНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Первая ЖЕНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Первая ЖЕНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая ЖЕНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодушка Молодушка
Смерть
Неизвестно