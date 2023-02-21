Первая ЖЕНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая ЖЕНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиннова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чазов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чазов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чазов Михаил Савельевич

Смерть
Неизвестно
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