Первая ЖЕНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиннова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Чазов Михаил Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно