Осетров Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Осетров Федор Иванович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Осетров Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
1899 ст.
Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
1902 ст.
Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно