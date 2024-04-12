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Осетров Павел Федорович

Место рождения

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Осетров Федор Иванович

Мать: не указана

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Осетров Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Осетров Михаил Павлович

Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Осетров Иван Павлович

Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Осетров Василий Павлович

Мать ребёнка: Осетрова Гликерия Егоровна

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Гликерия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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