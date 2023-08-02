Осетрова Гликерия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Осетров Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович
Рождение ребёнка
1902 ст.
Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович
Рождение ребёнка
1910 ст.
Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно