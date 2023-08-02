Осетрова Гликерия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Гликерия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Осетров Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Осетров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Осетров Иван Павлович

Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Осетров Василий Павлович

Отец ребёнка: Осетров Павел Федорович

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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