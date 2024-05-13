Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиуллов Тагир

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Отец ребёнка: Халиуллов Тагир

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