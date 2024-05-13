Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алиулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халиуллов Тагир
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы
Отец ребёнка: Халиуллов Тагир