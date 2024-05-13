Халиуллов Тагир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Халиуллов Тагир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Мать ребёнка: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

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