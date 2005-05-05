Гудилин Валерий Федорович
Место рождения
Дата рождения09.02.1947
Дата смерти05.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1947
Отец: Гудилин Федор Николаевич
Мать: Гудилина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1977
Мать ребёнка: Гудилина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1984
Дочь: Гудилина Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Гудилина Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудилина Ирина Семеновна
Смерть
05.05.2005