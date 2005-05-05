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Гудилин Валерий Федорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.02.1947

Дата смерти

05.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1947

Отец: Гудилин Федор Николаевич

Мать: Гудилина Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.09.1977

Сын: Гудилин Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Гудилина Ирина Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1984

Дочь: Гудилина Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Гудилина Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудилина Ирина Семеновна

Смерть
05.05.2005
Москва, город федерального значения Москва
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