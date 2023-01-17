Гудилин Федор (Феодор) Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1907 ст.
Дата смерти13.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1907 ст.
Отец: Гудилин Николай Иванов
Мать: Гудилина Анна Петровна
Бракосочетание
20.10.1938
Бракосочетание
30.01.1944
Жена: Гудилина Лидия Ивановна
Бракосочетание
30.01.1944
Жена: Гудилина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1947
Сын: Гудилин Валерий Федорович
Мать ребёнка: Гудилина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гудилина Татьяна Борисовна
Смерть
13.02.1988