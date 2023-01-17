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Гудилин Федор (Феодор) Николаевич

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Место рождения

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

15.12.1907 ст.

Дата смерти

13.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1907 ст.

Отец: Гудилин Николай Иванов

Мать: Гудилина Анна Петровна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
20.10.1938

Жена: Гудилина Татьяна Борисовна

Бракосочетание
30.01.1944

Жена: Гудилина Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.01.1944

Жена: Гудилина Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1947

Сын: Гудилин Валерий Федорович

Мать ребёнка: Гудилина Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гудилина Татьяна Борисовна

Смерть
13.02.1988
Москва, город федерального значения Москва
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