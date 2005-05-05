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Гудилина Татьяна Валерьевна
Гудилина Татьяна Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1984
Пол
Женский
Отец
Гудилин Валерий Федорович
1947 г.р.
Мать
Гудилина (Усватова) Ирина Семеновна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1984
Отец:
Гудилин Валерий Федорович
Мать:
Гудилина Ирина Семеновна
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