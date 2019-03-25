Житнова (Кошкин) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошкин Василий Матвеевич
Мать: Кошкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесцова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Житнов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Житнов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Житнов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Житнов Иван
Смерть
Неизвестно