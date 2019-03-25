Житнова (Кошкин) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житнова (Кошкин) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Василий Матвеевич

Мать: Кошкина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесцова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Житнов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Житнов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Житнов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житнов Иван

Смерть
Неизвестно
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