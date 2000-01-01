Кошкин Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошкин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1908
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья
Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окишева Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Житнова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Викентий Васильевич
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья
Смерть
Неизвестно