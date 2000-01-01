Кошкин Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Василий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Кошкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья

Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окишева Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Житнова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Викентий Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья

Смерть
Неизвестно
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