Кошкина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1908
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окишева Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Житнова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Викентий Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно