Гребенникова (Репина) Матрена Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Репина) Матрена Наумовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Репин Наум Афанасьевич

Мать: Репина Анна Тимофеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гребенников Тихон Антонович

Отец ребёнка: Гребенников Антон Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гребенников Аким Антонович

Отец ребёнка: Гребенников Антон Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1888 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1889

Сын: Гребенников Андрей Антонович

Отец ребёнка: Гребенников Антон Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №72, метрическая книга за 1889 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Антон Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении Были Трофим Петров Жабин [из Климово] и Елена Тимофеевна Понкратова [в девичестве Летуновская, жена Николая Петровича Понкратова]
Смерть
Неизвестно
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