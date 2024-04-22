Гребенникова (Репина) Матрена Наумовна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Репин Наум Афанасьевич
Мать: Репина Анна Тимофеевна
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гребенников Тихон Антонович
Отец ребёнка: Гребенников Антон Иванович
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гребенников Аким Антонович
Отец ребёнка: Гребенников Антон Иванович
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1888 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1889
Сын: Гребенников Андрей Антонович
Отец ребёнка: Гребенников Антон Иванович
Рождение: запись о рождении №72, метрическая книга за 1889 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении Были Трофим Петров Жабин [из Климово] и Елена Тимофеевна Понкратова [в девичестве Летуновская, жена Николая Петровича Понкратова]
Смерть
Неизвестно