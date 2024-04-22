Репина (Фролова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Фролова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1855

Муж: Репин Наум Афанасьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Ефим Иванов Моргачев, Федор Г... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Репин Петр Наумович

Отец ребёнка: Репин Наум Афанасьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гребенникова Матрена Наумовна

Отец ребёнка: Репин Наум Афанасьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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