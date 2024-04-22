Репина (Фролова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
1855
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Ефим Иванов Моргачев, Федор Г... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Сын: Репин Петр Наумович
Отец ребёнка: Репин Наум Афанасьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гребенникова Матрена Наумовна
Отец ребёнка: Репин Наум Афанасьевич
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно