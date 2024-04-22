Гребенников Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гребенников Тихон Антонович
Мать ребёнка: Гребенникова Матрена Наумовна
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Военная служба
1885
прибилетный солдат
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гребенников Аким Антонович
Мать ребёнка: Гребенникова Матрена Наумовна
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1888 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1889
Сын: Гребенников Андрей Антонович
Мать ребёнка: Гребенникова Матрена Наумовна
Рождение: запись о рождении №72, метрическая книга за 1889 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Алексей Поликарпов Медведев и Евдокия Агаповна Хныкина
Смерть
Неизвестно