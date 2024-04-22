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Гребенников Антон Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гребенников Иван Калинович

Мать: Гребенникова Агафья Агаповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гребенников Тихон Антонович

Мать ребёнка: Гребенникова Матрена Наумовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Военная служба
1885
прибилетный солдат
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гребенников Аким Антонович

Мать ребёнка: Гребенникова Матрена Наумовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1888 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1889

Сын: Гребенников Андрей Антонович

Мать ребёнка: Гребенникова Матрена Наумовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №72, метрическая книга за 1889 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Матрена Наумовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Алексей Поликарпов Медведев и Евдокия Агаповна Хныкина
Смерть
Неизвестно
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