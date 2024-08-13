Власов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Власов Апполоний Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1890