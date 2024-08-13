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Власов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Власов Николай Степанович

Мать: Власова (Власова) Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Власов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Власов Апполоний Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Власов Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1890

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