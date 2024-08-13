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Власов Федор Дмитриевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Власов Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1885

Жена: Власова (Власова) Феодосия Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Власова (Власова) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Феодосия Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Власова (Власова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Феодосия Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Власова (Власова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Феодосия Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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