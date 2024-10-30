Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна Около 1796 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Бархатиха, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Попов Григорий Иванович

Мать: Попова Евдокия Степановна

Бархатиха, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1820 ст.

Муж: Моисеев Илья Степанович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1821 ст.

Дочь: Моисеева Ульяния Ильинична

Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1824 ст.

Сын: Моисеев Аврам Ильич

Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.06.1830 ст.

Дочь: Моисеева Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Моисеева) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.05.1834 ст.

Сын: Моисеев Алексей Ильич

Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1861 ст.
Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

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