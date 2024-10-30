Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смерти1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Попов Григорий Иванович
Бракосочетание
1820 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1821 ст.
Дочь: Моисеева Ульяния Ильинична
Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович
Рождение ребёнка
21.08.1824 ст.
Сын: Моисеев Аврам Ильич
Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович
Рождение ребёнка
13.06.1830 ст.
Дочь: Моисеева Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Моисеева) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович
Рождение ребёнка
20.05.1834 ст.
Отец ребёнка: Моисеев Илья Степанович
Смерть
1861 ст.