Моисеев Аврам Ильич 21.08.1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Аврам Ильич

Место рождения

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.08.1824 ст.

Дата смерти

02.10.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1824 ст.

Отец: Моисеев Илья Степанович

Мать: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.02.1853 ст.

Жена: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.01.1857 ст.

Сын: Моисеев Петр Аврамович

Мать ребёнка: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1862 ст.

Сын: Моисеев Николай Аврамович

Мать ребёнка: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.05.1863

Сын: Моисеев Алексей Аврамович

Мать ребёнка: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.10.1866 ст.
Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

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