Моисеев Аврам Ильич
Место рождения
Дата рождения21.08.1824 ст.
Дата смерти02.10.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1824 ст.
Бракосочетание
11.02.1853 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1857 ст.
Мать ребёнка: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1862 ст.
Сын: Моисеев Николай Аврамович
Мать ребёнка: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.05.1863
Сын: Моисеев Алексей Аврамович
Мать ребёнка: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна
Смерть
02.10.1866 ст.