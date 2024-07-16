Моисеев Николай Аврамович 03.02.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Николай Аврамович

Место рождения

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.02.1862 ст.

Дата смерти

04.02.1928

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862 ст.

Отец: Моисеев Аврам Ильич

Мать: Моисеева (Пономарева) Анна Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.02.1880 ст.

Жена: Моисеева (Нельмина) Дарья Павловна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.

Дочь: (Моисеева) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева (Нельмина) Дарья Павловна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
30.01.1887 ст.

Жена: Моисеева (Босых) Анна Ивановна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1890 ст.

Дочь: Богданова (Моисеева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.

Сын: Моисеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.

Дочь: Маликова (Моисеева) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.09.1898 ст.

Сын: Моисеев Никита Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.

Сын: Моисеев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.08.1904 ст.

Сын: Моисеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
04.02.1928
деревня Климовская, Архангельская волость, Каргопольский уезд, Вологодская губерния

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