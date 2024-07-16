Моисеев Николай Аврамович
Место рождения
Дата рождения03.02.1862 ст.
Дата смерти04.02.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862 ст.
Бракосочетание
04.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.
Дочь: (Моисеева) Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева (Нельмина) Дарья Павловна
Бракосочетание
30.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1890 ст.
Дочь: Богданова (Моисеева) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.
Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.
Дочь: Маликова (Моисеева) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1898 ст.
Сын: Моисеев Никита Николаевич
Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.
Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1904 ст.
Сын: Моисеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Моисеева (Босых) Анна Ивановна
Смерть
04.02.1928
деревня Климовская, Архангельская волость, Каргопольский уезд, Вологодская губерния