Моисеев Илья Степанович
Место рождения
Дата рождения22.07.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.07.1802 ст.
Отец: Моисеев Степан Федорович
Мать: Моисеева Анна Ильинична
Бракосочетание
1820 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1821 ст.
Дочь: Моисеева Ульяния Ильинична
Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.08.1824 ст.
Сын: Моисеев Аврам Ильич
Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.06.1830 ст.
Дочь: Моисеева Акилина Ильинична
Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Моисеева) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
20.05.1834 ст.
Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно