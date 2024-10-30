Моисеев Илья Степанович 22.07.1802 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Илья Степанович

Место рождения

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.07.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1802 ст.

Отец: Моисеев Степан Федорович

Мать: Моисеева Анна Ильинична

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1820 ст.

Жена: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1821 ст.

Дочь: Моисеева Ульяния Ильинична

Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1824 ст.

Сын: Моисеев Аврам Ильич

Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.06.1830 ст.

Дочь: Моисеева Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Моисеева) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.05.1834 ст.

Сын: Моисеев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Моисеева (Попова) Евдокия Григорьевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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