Исаев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Юрий

Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Иван

Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Евгений

Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исаева) Зинаида

Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева (Коновалова) Наталия

Смерть
Неизвестно

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