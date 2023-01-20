Исаев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Юрий
Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Иван
Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Евгений
Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исаева) Зинаида
Мать ребёнка: Исаева (Коновалова) Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно