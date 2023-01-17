Исаева (Коновалова) Наталия
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Коновалов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Юрий
Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Иван
Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Евгений
Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно