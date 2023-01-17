Исаева (Коновалова) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Коновалова) Наталия

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Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Коновалов Михаил

Мать: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Юрий

Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Иван

Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Евгений

Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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