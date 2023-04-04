Шервуд (Feltham Фелтхем) Марта Фоминишна
Место рожденияHull, Kingston upon Hull, England, United Kingdom
Дата рождения1775
Дата смерти06.05.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1796
Сын: Шервуд Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1798
Сын: Шервуд-Верный (Шервуд) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.02.1800
Сын: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич
Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1802
Дочь: (Шервуд) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.11.1805
Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич
Смерть
06.05.1839
Москва, город федерального значения Москва