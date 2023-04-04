Шервуд (Feltham Фелтхем) Марта Фоминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШервуд (Feltham Фелтхем) Марта Фоминишна

Шервуд (Feltham Фелтхем) Марта Фоминишна

Место рождения

Hull, Kingston upon Hull, England, United Kingdom

Дата рождения

1775

Дата смерти

06.05.1839

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1796

Сын: Шервуд Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.03.1798

Сын: Шервуд-Верный (Шервуд) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.02.1800

Сын: Шервуд Иосиф (Осип) Васильевич

Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
22.11.1802

Дочь: (Шервуд) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1805

Сын: Шервуд Яков Васильевич

Отец ребёнка: Шервуд Василий Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.05.1839
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.