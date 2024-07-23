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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Колосов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1726

Сын: Колосов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1729

Сын: Колосов Сысой Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1733

Сын: Колосов Давыд Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Алексеевич

д. Сиринская

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