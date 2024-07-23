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Колосов Давыд Иванович

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Колосов Иван Алексеевич

Мать: ?

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Ефимовна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Параскева Давыдовна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ефимовна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761

Сын: Колосов Моисей Давыдович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ефимовна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ефимовна

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

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