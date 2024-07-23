Колосов Давыд Иванович
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Колосов Иван Алексеевич
Мать: ?
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Параскева Давыдовна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ефимовна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ефимовна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ефимовна
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно