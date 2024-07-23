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Колосов Михаил Иванович

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Колосов Иван Алексеевич

Мать: ?

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Харлампьевна

,д. Сиринская
Рождение ребёнка
1756

Сын: Колосов Севастьян Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761

Сын: Колосов Михей Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1768

Сын: Колосов Кондратий Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1769

Сын: Колосов Меркурий Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

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