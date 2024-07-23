Колосов Михаил Иванович
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Колосов Иван Алексеевич
Мать: ?
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
,д. Сиринская
Рождение ребёнка
1756
Сын: Колосов Севастьян Михайлович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1768
Сын: Колосов Кондратий Михайлович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колосов Меркурий Михайлович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Харлампьевна
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно