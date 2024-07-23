Колосов Меркурий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Меркурий Михайлович

Колосов Меркурий Михайлович

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Колосов Михаил Иванович

Мать: Колосова Евдокия Харлампьевна

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Пелагея Ефимовна

д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Ефимовна

д. Сенинская (Сычиха)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Колосов Григорий Меркурьевич

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Ефимовна

д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Логин Меркурьевич

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Ефимовна

д. Сенинская, Сычиха тож
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.