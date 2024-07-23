Колосов Меркурий Михайлович
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Ефимовна
д. Сенинская (Сычиха)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колосов Григорий Меркурьевич
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Ефимовна
д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колосов Логин Меркурьевич
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Ефимовна
д. Сенинская, Сычиха тож
Смерть
Неизвестно