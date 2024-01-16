Колосова Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Колосов Меркурий Михайлович
д. Сенинская (Сычиха)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колосов Григорий Меркурьевич
Отец ребёнка: Колосов Меркурий Михайлович
д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колосов Логин Меркурьевич
Отец ребёнка: Колосов Меркурий Михайлович
д. Сенинская, Сычиха тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сенинская, Сычиха тож
Смерть
Неизвестно