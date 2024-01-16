Колосова Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Иван Меркурьевич

Отец ребёнка: Колосов Меркурий Михайлович

д. Сенинская (Сычиха)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Колосов Григорий Меркурьевич

Отец ребёнка: Колосов Меркурий Михайлович

д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Логин Меркурьевич

Отец ребёнка: Колосов Меркурий Михайлович

д. Сенинская, Сычиха тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Меркурий Михайлович

д. Сенинская, Сычиха тож
Смерть
Неизвестно
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