Исаков Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаков Иван Яковлевич

Исаков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1861

Отец: Исаков Яков Изотович

Мать: Исакова Евлампия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Мария Венедиктовна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Исаков Арсений Иванович

Мать ребёнка: Исакова Мария Венедиктовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чудинова (Исакова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Исакова Мария Венедиктовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.