Исаков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1861
Отец: Исаков Яков Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Исакова Мария Венедиктовна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чудинова (Исакова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Исакова Мария Венедиктовна
Смерть
Неизвестно