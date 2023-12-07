Исакова Мария Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Исаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чудинова (Исакова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно