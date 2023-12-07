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Исакова Мария Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Исаков Арсений Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чудинова (Исакова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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