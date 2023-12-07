Исаков Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Исаков Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.07.1908
Сын: Исаков Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1909
Дочь: (Исакова) Христина Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1911
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно