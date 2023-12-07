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Исаков Арсений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Исаков Иван Яковлевич

Мать: Исакова Мария Венедиктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова (Инешина) Евфросинья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.07.1908

Сын: Исаков Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1909

Дочь: (Исакова) Христина Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Исаков Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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