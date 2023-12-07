Исакова Евлампия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
07.07.1854
Дочь: (Исакова) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1856
Сын: Исаков Лаврентий Яковлевич
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
17.09.1857
Дочь: (Исакова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: (Исакова) Анфиса Яковлевна
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
10.11.1861
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
07.03.1864
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
12.02.1868
Сын: Исаков Иннокентий Яковлевич
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Исакова) Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович
Смерть
Неизвестно