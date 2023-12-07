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Исакова Евлампия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Исаков Изот Яковлевич

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
07.07.1854

Дочь: (Исакова) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Исаков Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
17.09.1857

Дочь: (Исакова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: (Исакова) Анфиса Яковлевна

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
10.11.1861

Сын: Исаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
07.03.1864

Сын: Исаков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
12.02.1868

Сын: Исаков Иннокентий Яковлевич

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Исакова) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Исаков Яков Изотович

Смерть
Неизвестно

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