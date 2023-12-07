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Исаков Изот Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Исаков Яков Изотович

Мать: Исакова Евлампия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Параскева Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Исаков Флегонт Изотович

Мать ребёнка: Исакова Параскева Логиновна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Исаков Иннокентий Изотович

Мать ребёнка: Исакова Параскева Логиновна

Смерть
Неизвестно

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