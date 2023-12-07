Исаков Изот Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Исаков Яков Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Исакова Параскева Логиновна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Исаков Иннокентий Изотович
Мать ребёнка: Исакова Параскева Логиновна
Смерть
Неизвестно