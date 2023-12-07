Исаков Флегонт Изотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Исаков Изот Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Матрона Флегонтовна
Мать ребёнка: Исакова Иулита Гавриловна
Рождение ребёнка
12.06.1911
Мать ребёнка: Исакова Иулита Гавриловна
Рождение ребёнка
08.08.1912
Сын: Исаков Александр Флегонтович
Мать ребёнка: Исакова Иулита Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно