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Исаков Флегонт Изотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Исаков Изот Яковлевич

Мать: Исакова Параскева Логиновна

Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Матрона Флегонтовна

Мать ребёнка: Исакова Иулита Гавриловна

Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Исаков Петр Флегонтович

Мать ребёнка: Исакова Иулита Гавриловна

Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Исаков Александр Флегонтович

Мать ребёнка: Исакова Иулита Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Иулита Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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