Исакова Иулита Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: (Исакова) Матрона Флегонтовна
Отец ребёнка: Исаков Флегонт Изотович
Рождение ребёнка
12.06.1911
Отец ребёнка: Исаков Флегонт Изотович
Рождение ребёнка
08.08.1912
Сын: Исаков Александр Флегонтович
Отец ребёнка: Исаков Флегонт Изотович
Смерть
Неизвестно