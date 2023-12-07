Исакова Иулита Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Иулита Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Флегонт Изотович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: (Исакова) Матрона Флегонтовна

Отец ребёнка: Исаков Флегонт Изотович

Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Исаков Петр Флегонтович

Отец ребёнка: Исаков Флегонт Изотович

Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Исаков Александр Флегонтович

Отец ребёнка: Исаков Флегонт Изотович

Смерть
Неизвестно

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