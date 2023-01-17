Фёкла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёкла Иванова

Фёкла Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Мой Иван

Мать: не указана

ИВ-1737 Фёкла Иванова 25=1712 ИВ-1739 Фёкла Иванова 27=1712 ИВ-1740 Фёкла Иванова 28=1712 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Фёкла Иванова 41=1705 ИВ-1747 Фёкла Иванова 42=1705 ИВ-1748 Фёкла Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
1738

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

ИВ-1737 Павла нет ИВ-1739 Павла нет ИВ-1740 Павел 2=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Павел 7=1739 ИВ-1747 Павел 8=1739 ИВ-1748 Павел 8=1737
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

ИВ-1746 Ксения 1=1745 ИВ-1747 Ксения 2=1745 ИВ-1748 Ксения 2=1746
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Семёнов

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close