Фёкла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Мой Иван
Мать: не указана
ИВ-1737 Фёкла Иванова 25=1712 ИВ-1739 Фёкла Иванова 27=1712 ИВ-1740 Фёкла Иванова 28=1712 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Фёкла Иванова 41=1705 ИВ-1747 Фёкла Иванова 42=1705 ИВ-1748 Фёкла Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
ИВ-1737 Павла нет ИВ-1739 Павла нет ИВ-1740 Павел 2=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Павел 7=1739 ИВ-1747 Павел 8=1739 ИВ-1748 Павел 8=1737
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
ИВ-1746 Ксения 1=1745 ИВ-1747 Ксения 2=1745 ИВ-1748 Ксения 2=1746
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Семёнов
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно