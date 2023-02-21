Павел Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Фёкла Иванова
ИВ-1737 Павла нет ИВ-1739 Павла нет ИВ-1740 Павел 2=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Павел 7=1739 ИВ-1747 Павел 8=1739 ИВ-1748 Павел 8=1737
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно