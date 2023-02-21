Павел Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Фёкла Иванова

ИВ-1737 Павла нет ИВ-1739 Павла нет ИВ-1740 Павел 2=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Павел 7=1739 ИВ-1747 Павел 8=1739 ИВ-1748 Павел 8=1737
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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