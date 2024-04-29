Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна 26.12.1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

26.12.1806

Дата смерти

06.09.1880

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1806

Отец: Жеребцов Александр Александрович

Мать: Жеребцова (Лопухина) Александра Петровна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Афиноген Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Князь Фёдорович

Бракосочетание
14.05.1826

Муж: Орлов Алексей Князь Фёдорович

Благовещенская церковь Конногвардейского полка
Рождение ребёнка
09.05.1827

Сын: Орлов Николай Князь Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Князь Фёдорович

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Орлова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Князь Фёдорович

Смерть
06.09.1880
Le château de Bellefontaine близ Фонтенбло, Франция
Похороны
Неизвестно
Кладбище Самуас-сюр-Сен

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