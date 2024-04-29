Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения26.12.1806
Дата смерти06.09.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1806
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Афиноген Алексеевич
Отец ребёнка: Орлов Алексей Князь Фёдорович
Бракосочетание
14.05.1826
Благовещенская церковь Конногвардейского полка
Рождение ребёнка
09.05.1827
Сын: Орлов Николай Князь Алексеевич
Отец ребёнка: Орлов Алексей Князь Фёдорович
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Орлова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Князь Фёдорович
Смерть
06.09.1880
Le château de Bellefontaine близ Фонтенбло, Франция
Похороны
Неизвестно
Кладбище Самуас-сюр-Сен