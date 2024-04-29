Жеребцова (Лопухина) Александра Петровна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖеребцова (Лопухина) Александра Петровна

Жеребцова (Лопухина) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Лопухин Пётр Князь Васильевич

Мать: Лопухина (Шетнева) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевуский (Rzewuski) Адам Граф Адамович (Adam)

Супруг(-а): Анна Дмитриевна гр. Ржевуская (Дашкова)
Рождение ребёнка
26.12.1806

Дочь: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна

Отец ребёнка: Жеребцов Александр Александрович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1852
Рождение ребёнка
30.03.1858

Дочь: Радзивилл (Radziwiłł) (Ржевуская (Rzewuska)) Екатерина Адамовна (Katarzyna, Katherine)

Отец ребёнка: Ржевуский (Rzewuski) Адам Граф Адамович (Adam)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Мы используем куки для улучшения работы сайта.