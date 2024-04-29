Жеребцова (Лопухина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
Супруг(-а): Анна Дмитриевна гр. Ржевуская (Дашкова)
Рождение ребёнка
26.12.1806
Дочь: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна
Отец ребёнка: Жеребцов Александр Александрович
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1852
Рождение ребёнка
30.03.1858
Дочь: Радзивилл (Radziwiłł) (Ржевуская (Rzewuska)) Екатерина Адамовна (Katarzyna, Katherine)
Отец ребёнка: Ржевуский (Rzewuski) Адам Граф Адамович (Adam)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя