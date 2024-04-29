Жеребцов Александр Александрович
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1781
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Жеребцов/Zherebtsov Александр Алексеевич
Мать: Жеребцова/Zherebtsova (Зубова/Zubova) Ольга Александровна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.12.1806
Дочь: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна
Мать ребёнка: Жеребцова (Лопухина) Александра Петровна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1832
г. Вязьма, Российская Империя