Жеребцов Александр Александрович 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жеребцов Александр Александрович

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1781

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Жеребцов/Zherebtsov Александр Алексеевич

Мать: Жеребцова/Zherebtsova (Зубова/Zubova) Ольга Александровна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.12.1806

Дочь: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна

Мать ребёнка: Жеребцова (Лопухина) Александра Петровна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1832
г. Вязьма, Российская Империя

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