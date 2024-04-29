Орлов Алексей Князь Фёдорович 19.10.1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Алексей Князь Фёдорович

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Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

19.10.1786

Дата смерти

21.05.1862

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1786

Отец: Орлов Федор Граф Григорьевич

Мать: (Гусятникова) Елизавета Михайловна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Афиноген Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна

Бракосочетание
14.05.1826

Жена: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна

Благовещенская церковь Конногвардейского полка
Рождение ребёнка
09.05.1827

Сын: Орлов Николай Князь Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Орлова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна

Смерть
21.05.1862
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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