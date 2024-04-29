Орлов Алексей Князь Фёдорович
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения19.10.1786
Дата смерти21.05.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1786
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Афиноген Алексеевич
Мать ребёнка: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна
Бракосочетание
14.05.1826
Благовещенская церковь Конногвардейского полка
Рождение ребёнка
09.05.1827
Сын: Орлов Николай Князь Алексеевич
Мать ребёнка: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Орлова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова (Жеребцова) Ольга Княгиня Александровна
Смерть
21.05.1862
г. Санкт-Петербург, Российская Империя